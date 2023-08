Der Gewaltausbruch eines Mannes in der Ausländerbehörde in Magdeburg hat am Montag auch den Stadtrat erreicht. Der Ordnungsbeigeordnete fordert mehr Unterstützung.

Magdeburg - Nach einem Vorfall in der Ausländerbehörde im Breiten Weg in Magdeburg muss die Behörde am Dienstag (22. August 2023) geschlossen bleiben. Ein Mann hatte mehrere Scheiben des Eingangsbereiches eingeschlagen. Der Vorfall erreichte am Montag (21. August 2023) auch den Stadtrat.