Verkehrsunfall Schwer verletzt: 52-jährige Magdeburgerin will Straße überqueren und wird von Volvo-Fahrer übersehen

Am Montag, den 8. November 2021, ereignete sich gegen 07.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hohepfortestraße in Richtung Pfälzer Platz, in Magdeburg.