Magdeburg/vs - In den Morgenstunden vom Samstag, dem 21. Oktober, ereignete sich ein schwerer Raub in einem Supermarkt.



Wie die Polizei bekannt gab, forderte ein bislang unbekannter Täter zwei Mitarbeiterinnen gegen 07.00 Uhr zur Öffnung des Tresors auf. Er bedrohte die beiden Frauen dabei mit einer Pistole.



Der mutmaßliche Täter bediente sich nach dem Öffnen des Tresors, in dem allerdings nur eine geringe Bargeldsumme lag. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die beiden Mitarbeiterinnen erlitten durch den Überfall einen Schock.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Circa 185 cm groß

Kräftig gebaut

Maskiert

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Räuber. Wer Angaben zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 0391 - 546 32 95 anzurufen.