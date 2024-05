Sexualstraftaten in Magdeburg: 31- Jähriger in Haft

Magdeburg - vs

Gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter ist am Wochenende Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 31-jährige Magdeburg am Freitag (10. Mai 2024) vier Frauen sexuell belästigt haben. Die Fälle ereigneten sich zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet. Betroffen waren vier Frauen im Alter von 24 bis 53 Jahren.

Laut Polizei ereigneten sich die Taten zwischen 4.25 und 10.18 Uhr im Westring, im Glacispark, am Konrad-Adenauer-Platz und in der Leipziger Straße. Die Frauen hatten sich bei der Polizei gemeldet, dass sie Opfer eines Sexualdelikts geworden waren. Aufgrund ihrer Täterbeschreibung ergab sich, dass es sich um ein und denselben Täter gehandelt habe, so ein Polizeisprecher am Wochenende.

Im Zuge intensiver polizeilicher Ermittlungen und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurde der mutmaßliche Täter im Stadtteil Buckau in Magdeburg durch die Polizei Magdeburg gestellt. Der 31-jährige Magdeburger wurde vorläufig festgenommen und am Sonnabend dem Haftrichter vorgeführt. Der entsprach dem von der Staatsanwaltschaft gestellten Haftantrag. Der 31-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Burg/Madel eingeliefert.