Schermen/Magdeburg - Die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen starten heute ins erste Ferienwochenende. Der ADAC rechnet mit langen Staus. Grund sind auch die vielen Baustellen.

So geht es seit dem Freitagnachmittag auf der Autobahn 2 zwischen Berlin und Hannover teilweise nur noch im Schritttempo voran. Die ersten Urlauber stehen mit ihren Wohnwagen an einer Baustelle bei Schermen (Jerichower Land) im Stau. Die Wartezeit in Richtung Magdeburg beträgt rund eine Stunde.