Zu einem Messerangriff ist es am frühen Sonntagmorgen nahe des Allee Centers in Magdeburg gekommen.

Magdeburg. - Zu einem Messerangriff ist es am frühen Sonntagmorgen an der Straßenbahnhaltestelle "Allee-Center" in der Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach soll es an der Haltestelle kurz nach 5 Uhr zunächst zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier Menschen gekommen sein, nachdem sich die Beteiligten bereits in der aus Cracau kommenden Straßenbahn gestritten hatten. Laut Polizeiangaben seien ein 30 und ein 43 Jahre alter Mann durch zwei männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren mit einer Glasflasche und einem Messer angegriffen worden. Beide Täter seien anschließend geflüchtet.

Die beiden Angegriffenen wurden verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt, heißt es weiter.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Magdeburger Polizei zu melden. Für Hinweise zur Tat steht auch die Rufnummer 0391/5463295 zur Verfügung.