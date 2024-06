Polizei in Stendal sucht Messer und gefährliche Gegenstände und findet das

Bereitschaftspolizisten aus Magdeburg kontrollieren Passanten an der Ladenzeile hinter dem Altmarkforum in Stendal.

Stendal - Es ist ein schwülwarmer Abend in Stendal-Stadtsee. Ein paar junge Männer gehen lockeren Schrittes in Richtung Altmarkforum, als sie angesprochen werden. Es sind Polizeibeamte, die sich den Passanten in den Weg stellen. Und das hat einen Grund.