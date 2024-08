Unbekannte haben in Magdeburg ein Verkehrsschild auf die Gleise der Straßenbahn gelegt. Eine Bahn fuhr drüber und wurde beschädigt.

Unfall in Magdeburg

Magdeburg/VS - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend (10. August 2024) im Breiten Weg in Magdeburg ein Verkehrsschild auf die Schienen der Straßenbahn gelegt. Kurz nach 2 Uhr überfuhr eine Straßenbahn das Schild und wurde beschädigt, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Wochenende meldete. Die Bahn musste aufwendig durch einen Kran geborgen werden. Dies führte bis 4 Uhr zu Einschränkungen im Fahrbetrieb.

Durch Polizeibeamte wurden vor Ort Spuren gesichert und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg rund um die Uhr persönlich oder telefonisch unter 546 32 95 entgegen.