Zeugen gesucht: Einbrecher stiehlt Bargeld aus Magdeburger Firmengebäude 

Am Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Magdeburger Firmengebäude. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Magdeburg (vs) - Am Freitag, den 08. Juli 2022, kam es zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Magdeburger Firmengebäude an der Halberstädter Straße. Ein unbekannter Mann verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- groß

- schlank

- dunkel gekleidet

- dunkler Rucksack

Die Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Angaben zu der Straftat oder möglichen Verdächtigen machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle persönlich, telefonisch (0391 / 546-3295) oder elektronisch per E-Revier zu melden.