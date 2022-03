Tankdeckel gewaltsam geöffnet: Junge Täter stehlen Benzin aus Autos in Magdeburg

Magdeburg (vs) - Am Dienstag, den 08. März 2021 gegen 01.15 Uhr, sollen drei Tatverdächtige Kraftstoff aus mehreren Fahrzeugen entwendet haben. Zeugen informierten die Polizei darüber, dass auf einem Parkplatz im Stadtteil Olvenstedt drei Personen an Fahrzeugen hantieren sollen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten zwei tatverdächtige Personen und mehrere Benzinkanister festgestellt werden.

In der Folge fanden die Beamten zwei Fahrzeuge auf, bei welchen der Tankdeckel gewaltsam geöffnet wurde. In einem dieser Fahrzeuge steckte im Tank ein Schlauch. Während der Anzeigenaufnahme erschien eine weitere tatverdächtige Person am Tatort. An den drei 19-jährigen Männern wurden die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt. Am Tatort erfolgte eine Spurensuche und –sicherung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.