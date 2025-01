Elektronische Geräte und Bargeld sind am Freitag, den 10. Januar 2025, aus einer Wohnung in Magdeburg Stadtfeld -Ost gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Magdeburg waren Einbrecher schon am späten Nachmittag auf Beutezug.

Magdeburg. - Elektronische Geräte und Bargeld sind am Freitag, den 10. Januar 2025, aus einer Wohnung in Magdeburg Stadtfeld-Ost gestohlen worden. Die Täter verschafften sich zwischen 17 und 18 Uhr Zutritt zu den Wohnung in der Annastraße. Wie hoch die Summe des gestohlenen Bargeldes ist, ist noch nicht bekannt.

Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.