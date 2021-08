Unbekannte schlagen in Magdeburg auf Gäste in Spätshop ein

Zwei Unbekannte haben in Magdeburg auf zwei Männer, die am Donnerstag einen Spätshop besucht haben, eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen der Körperverletzung.

Die Polizei in Magdeburg fahndet nach unbekannten Schlägern.

Magdeburg (vs) l - Zu der Auseinandersetzung kam es nach Polizeiangaben am 19.8.2021 gegen 23.55 Uhr in Magdeburg im Breiten Weg. Zwei Männer seien dabei verletzt worden.

Zur Tatzeit hielten sich die beiden Männer im Alter von 35 und 37 Jahren sowie weitere unbekannte Personen vor einem Spätshop im Breiten Weg auf. Die beiden Männer unterhielten sich, als kurz darauf zwei unbekannte Personen auf sie zugingen und mit Faustschlägen attackierten. Anschließend flüchteten die Täter, erklärte am Freitag eine Sprecherin des Magdeburger Reviers.

Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und sicherte Videoaufzeichnungen, die sich in der Auswertung befinden.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.