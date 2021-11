Unbekannte Täter brechen in Magdeburger Autohaus ein und stehlen vier Lenkräder

Magdeburg (vs) - In der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr verschafften sich am Sonntag, den 14. November 2021 unbekannte Täter Zugang zu einem Autohof in der Straße, Am Großen Silberberg. An den vier Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und in Folge dessen das Multifunktionslenkrad mit unbekanntem Werkzeug demontiert.

Die Täter entfernten sich im Anschluss mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Spurensuche und -sicherung wurde durch die Kriminaltechnik übernommen. Weiterhin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.