Die vier gefährlichsten Straßen in Sachsen-Anhalt liegen laut einer neuen Erhebung alle in einer Stadt. Wir zeigen, welche es ist und wo Sie besonders vorsichtig fahren sollten.

Magdeburg (vs) - Manche Straßen in Sachsen-Anhalt gehören zu den gefährlichsten in ganz Deutschland. Dies ergab eine Erhebung des Versicherers Allianz Direct. Doch auch innerhalb des Bundeslandes ist die Unfallverteilung ungleich verteilt.

Demnach liegt Sachsen-Anhalt deutschlandweit auf Platz 11 in der Statistik bei den 2,36 Unfällen pro 1000 Einwohnern. Dabei hat es auf der Autobahn A2 in der Nähe von Barleben bei Magdeburg 2022 die meisten Unfälle auf Autobahnen im Land gegeben. Das Verkehrsministerium zählte dort 17 Unfälle im Jahr 2022.

Spitzenreiter Magdeburg: Gefährlichste Straßen in Sachsen-Anhalt

Die gefährlichsten Straßen in Sachsen-Anhalt waren allerdings nicht die Autobahnen, wie aus der Erhebung hervorgeht. Auch die A2 kommt bei Barleben in der Börde erst auf Platz fünf.

Am gefährlichsten war demnach die Halberstädter Straße im Magdeburger Stadtteil Sudenburg mit 30 Unfällen im vergangenen Jahr. Dicht darauf folgten die Lübecker Straße in der Neuen Neustadt mit 28 Unfällen, die Walther-Rathenau-Straße in der Alten Neustadt von Magdeburg mit 22 Unfällen und die Albert-Vater-Straße in Stadtfeld Ost mit 18 Unfällen.