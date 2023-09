Autofahrer standen auf der Autobahn A2 seit Donnerstagabend bei Magdeburg plötzlich im Stau. Die Fahrer auf einer von Deutschlands gefährlichsten Autobahnen wurden bis in den Freitagmorgen hinein einer Großkontrolle durch die Polizei unterzogen.

Großkontrolle auf der A2 bei Magdeburg: Gefährlichste Autobahn in Sachsen-Anhalt stundenlang dicht

Eine Großkontrolle der Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Autobahn A2 bei Magdeburg lahmgelegt. Es staute sich kilometerweit. Symbolbild:

A2/Magdeburg - Ab dem Donnerstagabend erlebten Autofahrer auf der Autobahn A2 in Richtung Berlin bei Magdeburg eine unerwartete Verkehrskontrolle. Gegen 20 Uhr wurde die Autobahn für eine Großkontrolle gesperrt, die bis in die frühen Morgenstunden des Freitags andauerte.

Polizei-Kontrolle auf Autobahn A2 sorgt für Stau

Die Schwerpunkte dieser aufwändigen Kontrolle setzten die Beamten mit der Suche nach Drogen und der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Der Verkehr auf der A2 in Richtung Berlin wurde dafür während der Kontrolle über einen Parkplatz der Autobahnpolizei umgeleitet.

Dadurch mussten alle Fahrzeuge, die in Richtung Berlin unterwegs waren, die Kontrollstelle passieren. Diese Maßnahme führte zu einem mehrere Kilometer langen Stau auf der Autobahn, da die Fahrzeuge nur langsam vorankamen.

Kontrolle der Fahrtüchtigkeit: Polizei sucht auf A2 nach Drogen und Alkohol

Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden festgestellt, und auch einige Fahrer, die unter Alkoholeinfluss standen, wurden aus dem Verkehr gezogen. Mehrere Hersteller von Drogentests waren auch vor Ort, um die Masse an benötigten Test zu gewährleisten.

Die Polizei appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, die Verkehrsregeln einzuhalten und verantwortungsbewusst am Straßenverkehr teilzunehmen. Großkontrollen wie diese sollen dazu beitragen, die Sicherheit auf den deutschen Autobahnen zu gewährleisten und Verkehrsunfälle zu reduzieren.

Autobahn A2: Viel Verständnis für Kontrolle bei Autofahrern

Trotz der Verkehrsbehinderungen zeigte sich die Mehrheit der Autofahrer, die der Kontrolle unterzogen wurden, verständnisvoll.

Über 250 Polizeibeamte aus neun Bundesländern waren an der Aktion beteiligt, um die Sicherheit auf dieser als eine der gefährlichsten Autobahnen Deutschlands geltenden Strecke zu erhöhen.

Doch nicht nur deutsche Polizeikräfte waren vor Ort. Auch internationale Unterstützung wurde hinzugezogen, darunter Einheiten aus der Schweiz und den Niederlanden. Zudem waren Zollbeamte sowie Vertreter verschiedener Behörden anwesend.

Das Technische Hilfswerk (THW) baute Zelte auf und stattete den Kontrollbereich mit Lichtanlagen aus. Dadurch konnte die Kontrolle auch während der Nachtstunden ohne größere Probleme durchgeführt werden.

Mehr Menschen bei Unfällen auf A2 verletzt

Hintergrund der Großkontrolle: Im Jahr 2022 ereigneten sich insgesamt 2.046 Verkehrsunfälle auf den durch den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes (ZVAD) der Polizeiinspektion Magdeburg zu betreuenden Autobahnabschnitten der A2, A14 und A36, so die Polizei.

Das seien zwar 171 Verkehrsunfälle weniger als im Vorjahr, dafür sei aber die Zahl der Unfälle mit Personenschäden mit 297 im Vergleich zu 250 im Vorjahr angestiegen. Verletzt wurden dabei offenbar insgesamt 500 Menschen.

Hauptunfallursachen seien dabei in den meisten Fällen ein zu geringer Sicherheitsabstand und nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen. Aber auch der Konsum von Alkohol oder Drogen habe 2022 mit 142 Fällen auf einem hohen Niveau gelegen.