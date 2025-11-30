Auf der A2 bei Magdeburg sind am Sonntagmorgen drei Personen durch einen Unfall verletzt worden. Ein 20-Jähriger war mit seinem Fahrzeug auf ein anderes Auto aufgefahren.

Unfall auf A2! Auto hebt ab und landet auf dem Dach – Drei Verletzte nach Crash

Magdeburg. – Auf der A2 bei Magdeburg sind am frühen Sonntagmorgen drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden, so die Polizei.

Demnach war ein 20-Jähriger am Sonntag gegen 3.18 Uhr zwischen Magdeburg-Zentrum und Kannenstieg unterwegs, als er einem Peugeot hinten auffuhr.

Unfall auf A2 bei Magdeburg: Polizei vermutet Sekundenschlaf

Dadurch sei das Auto des jungen Mannes abgehoben und mit der Leitplanke kollidiert. Das Fahrzeug sei auf dem Dach liegen geblieben.

Der Fahrer und zwei Insassen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen ist nach Angaben der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Als Grund für den Unfall vermutet die Polizei Sekundenschlaf.