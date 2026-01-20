Auf der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg hat ein Auto einen Fußgänger frontal erfasst. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Magdeburg. – Bei einem Verkehrsunfall in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg ist am Montag ein Fußgänger schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Ein Pkw habe den 48-jährigen Fußgänger auf Höhe der Felsenbergstraße beim Überqueren der Straße übersehen. Das Auto habe den Passanten frontal erfasst.

Der 48-Jährige wurde Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.