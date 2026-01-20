Eil
Große Diesdorfer Straße Bei Unfall schwer verletzt! Pkw erfasst Fußgänger in Magdeburg frontal
Auf der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg hat ein Auto einen Fußgänger frontal erfasst. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Aktualisiert: 20.01.2026, 15:52
Magdeburg. – Bei einem Verkehrsunfall in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg ist am Montag ein Fußgänger schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.
Ein Pkw habe den 48-jährigen Fußgänger auf Höhe der Felsenbergstraße beim Überqueren der Straße übersehen. Das Auto habe den Passanten frontal erfasst.
Der 48-Jährige wurde Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.