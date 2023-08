Erneut ist in Magdeburg ein Auto im Gleisbett gelandet. Diesmal betraf es die Schienen in der Warschauer Straße. Die Fahrerin ist nun ihren Führerschein los.

In der Warschauer Straße in Magdeburg ist eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug im Gleisbett gelandet. Foto:

Magdeburg (vs) - Wieder ist in Magdeburg am frühen Montagmorgen ein Auto im Gleisbett gelandet - diesmal in der Warschauer Straße. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Vor Ort fanden die Beamten eine 33-jährige Frau, die offenbar im Verdacht stand, das verunglückte Auto zuvor gefahren zu haben. Sie stand außerdem mit 1,68 Promille unter Alkoholeinfluss. Ein Abschleppunternehmen habe das Auto geborgen, heißt es weiter von Seiten der Polizei.

Die Polizei stellte den Führerschein der 33-Jährigen sicher. Bis auf Weiteres werde die Fahrerin keine Autos mehr führen dürfen, so die Beamten weiter.

In diesem Jahr ist es bereits das elfte Auto, das in einem Gleisbett der Magdeburger Verkehrsbetriebe gelandet ist. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es 17.