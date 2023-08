Ein Lkw hat sich am Mittwochmorgen auf dem August-Bebel-Damm ins Gleisbett der Magdeburger Verkehrsbetriebe verirrt. Dadurch gerieten etliche Straßenbahnen aus dem Takt.

Magdeburg - Ein Lkw im Gleisbett der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hat am Mittwoch (9. August 2023) den Straßenbahnverkehr gehörig durcheinander gebracht. Gegen 4.30 Uhr war er auf dem August-Bebel-Damm in Höhe der Hohenwarther Straße im dortigen Baustellenbereich ins Gleisbett geraten und steckte fest.

Die Bergung des Lasters gestaltete sich schwierig und auch langwierig. Ihn aus dem Gleis zu bekommen und die betroffene Stelle auf Schäden zu begutachten, dauerte laut MVB-Sprecher Tim Stein bis etwa 7.15 Uhr. Durch den Gleisbettfahrer konnten insgesamt zwölf Straßenbahnen nicht aus dem Betriebshof Nord ausrücken. Es dauerte bis etwa 9 Uhr, bis die Bahnen wieder im Takt fuhren, so der MVB-Sprecher. Auf der Linie 10 wurden in der Zeit der Gleisblockade zwischen Zoo und Barleber See Busse eingesetzt.

Mit Autos im Gleisbett haben die MVB immer wieder mal zu kämpfen. Ein Lkw wie jetzt war allerdings ein Novum. In diesem Jahr landeten übrigens bereits zehn Pkw im Gleisbett der Verkehrsbetriebe. Dadurch kommt es immer wieder zu Behinderungen, Umleitungen und Verspätungen auf den betroffenen Linien. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 17 Autos in einem Gleisbett registriert.