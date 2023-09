Bei einem Unfall an der Kreuzung Guerickestraße/Reuterallee in Magdeburg ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg - vs

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Fußgänger ist es am Freitag (8. September 2023) an der Kreuzung Guerickestraße/Reuterallee gekommen. Wie die Polizei am Sonntag (10. September 2023) mitteilte, war gegen 18.15 Uhr eine 22-jährige Motorradfahrerin auf der Guerickestraße in Richtung Hasselbachplatz unterwegs. Dabei überquerte sie die Reuterallee, nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei zeigte die Ampel auch Grün an. Ein 19-jähriger Fußgänger wollte zu dem Zeitpunkt die Otto-von- Guericke Straße an der Fußgängerampel queren, obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte, heißt es im Polizeibericht.

Die Motorradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam, wobei der Fußgänger schwer und die Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Der Fußgänger war nicht ansprechbar und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Magdeburg zu melden.