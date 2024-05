Ein Rettungswagen ist in Magdeburg im Rahmen einer Einsatzfahrt in einen Unfall verwickelt worden.

Magdeburg - Zu einem Unfall mit einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen ist es am Montag (6. Mai 2024) auf der Leipziger Chaussee in Magdeburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Krankenwagen mit Sondersignal und einem Patienten an Bord auf dem Weg in Richtung Uniklinik.

Eine Zugmaschine der Feuerwehr sowie ein Pkw fuhren rechts an den Fahrbahnrand und hielten, um den Rettungswagen passieren zu lassen. Der Rettungswagen stieß daraufhin im hinteren Bereich gegen den Pkw und schob diesen auf die Zugmaschine.

Die Fahrerin des Rettungswagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Der Rettungswagen und der Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Patient wurde durch einen nachgeforderten Rettungswagen übernommen und in die Uniklinik gebracht.