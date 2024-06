In der Magdeburger Innenstadt sind eine Straßenbahn und ein Transporter zusammengestoßen.

Unfall in Magdeburg: Straßenbahn stößt mit Transporter zusammen

Magdeburg - In der Magdeburger Innenstadt ist es am Freitag, 7. Juni 2024, zu einem Unfall mit einer Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) gekommen. Eine Bahn der Linie 9, die gegen 8.45 Uhr auf der Otto-von-Guericke-Straße in Richtung Norden fuhr, ist dabei mit einem Transporter zusammengestoßen.

Das Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen war nach Angaben der Polizei in Richtung Erzbergerstraße unterwegs, als der Fahrer in Höhe der Max-Josef-Metzger-Straße verbotswidrig wenden wollte. Trotz Gefahrenbremsung der Bahn kam es zum Zusammenstoß.

Die Fahrgäste der betroffenen Bahn sowie eines weiteren Fahrzeugs dahinter mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Verletzte hat es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. Das Unfallfahrzeug konnte zügig von den Schienen bewegt werden, sodass der Straßenbahnverkehr auf der Strecke nur für circa eine halbe Stunde unterbrochen war. Die in den Unfall verwickelte Bahn musste jedoch zum Betriebshof fahren und fiel somit aus. Der für den Fahrgastein- und -ausstieg wichtige Außenspiegel musste ausgetauscht werden.