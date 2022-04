Unfall mit drei Fahrzeugen sorgt für Stau auf der B1 in Magdeburg

Auf der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 70-jährige Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Magdeburg - Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sorgte am 29. September 2021 für Verkehrsbehinderungen auf der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, war gegen 10.24 Uhr eine 70-jährige Autofahrerin auf der B1 in Richtung Olvenstedt unterwegs, als sie vermutlich zum Überholen die Fahrspur wechseln wollte.