Verheerender Abbiegevorgang in Magdeburg: 43-jährige Audi-Fahrerin kollidiert mit Skoda-Fahrer 

Am Montag, den 08. November 2021, ereignete sich gegen 06.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Barleber Chaussee in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Eine 43-jährige Frau befuhr am Montag, den 8. November, gegen 06.00 Uhr mit ihrem Audi die Barleber Chaussee in Richtung Barleben. Sie beabsichtigte über die Linksabbiegerspur auf den Magdeburger Ring aufzufahren. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen gehen die Polizeibeamten davon aus, dass die 43-jährige Fahrerin den entgegenkommenden Skoda während des Abbiegevorgangs übersah. Zum Verletzungsgrad der beiden Fahrzeugführer konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden.

Die 43-jährige Audi-Fahrerin sowie der 35-jährige Skoda-Fahrer mussten jedoch zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch des Polizeirevier Magdeburg wurde das entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.