Auf der Magdeburger Elbe ist die Suche nach einer vermissten Person am Donnerstag ausgeweitet worden. Zeugen hatten die Person in der Elbe treibend gesichtet. Sie gilt weiter als vermisst.

Auch mit einem Polizeihubschrauber wurde in Magdeburg auf der Elbe nach einer vermissten Person gesucht.

Magdeburg - Die Wasserschutzpolizei sucht auf der Elbe weiter nach einer vermissten Person. Wie der Einsatzdienst auf Volksstimme-Nachfrage erklärte, sei die Suche am Donnerstag nach Norden bis Rogätz ausgeweitet worden. Hintergrund sei die 3 bis 4 Stundenkilometer schnelle Fließgeschwindigkeit der Elbe.

Bisher konnte die vermisste Person jedoch nicht gefunden werden, hieß es. Deshalb werde die Suche auf dem Fluss, aber auch an beiden Ufern fortgesetzt.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften auf und an der Magdeburger Elbe hatte am Mittwoch (20. Dezember 2023) für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie es auf Nachfrage von der Leitstelle hieß, hatten Passanten gegen 13.20 Uhr nahe der Hubbrücke eine Person im Wasser gesehen und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die rückten mit einem Großaufgebot an Technik und Einsatzkräften aus, um die vermisste Person zu suchen.

Im Video: Polizeihubschrauber in Magdeburg - So rettet das Einsatzteam Menschenleben

Polizeihubschrauber in Magdeburg im Einsatz. (Schnitt: Christian Kadlubietz / Kamera: Matthias Fricke)

Trotz intensiver Anstrengungen konnte die gesuchte Person bis zum Abend nicht gefunden werden, weshalb die Suche am Donnerstag (21. Dezember 2023) wiederaufgenommen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Person von der Hubbrücke gesprungen sein, teilt die Wasserschutzpolizei mit. Zu den Hintergründen des Vorfalls hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren am Mittwoch unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie ein Rettungshubschrauber, insgesamt fünf Boote von Polizei, Feuerwehr und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft sowie zahlreiche weitere Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, die an Land die Ufer der Elbe absuchten. Am Donnerstag übernahmen Kräfte der Wasserschutzpolizei die Suche.