Im Rahmen des letzten Schultages der Magdeburger Gymnasiasten kam es zu einem Polizeieinsatz, bei dem auch ein Hubschrauber eingesetzt werden musste. Was geschehen ist.

Magdeburg. - Am Freitag, 28. März, feierten die angehenden Abiturienten der Magdeburger Gymnasien ihren letzten Schultag. Traditionell wird sich dabei am Nachmittag und Abend im Stadtpark getroffen. Hunderte junge Menschen kommen dort regelmäßig zusammen, um vor den anstehenden Prüfungen zu feiern.

Polizei sucht mit Scheinwerfern

Dabei kam es diesmal zu einem Polizeieinsatz, bei dem auch ein Hubschrauber eingesetzt worden war. Dieser war am Abend längere Zeit über dem Stadtpark und angrenzenden Bereichen zu beobachten, wie er mit dem Suchscheinwerfer die Umgebung ausleuchtete. Nachdem sich die Polizei zunächst zu den Hintergründen bedeckt hielt, hieß es dann am Sonntag auf Volksstimme-Nachfrage, dass ein Schüler vermisst worden war.

Demnach hatte eine Gruppe von Abiturienten einen ihrer Mitschüler aus den Augen verloren. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands bestand die Sorge, dass er vielleicht in die nahe Elbe gefallen war. Doch nach Angaben der Polizei konnte der junge Mann schließlich tief schlafend in einem Gebüsch gefunden werden, so dass der Sucheinsatz abgebrochen werden konnte.