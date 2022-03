Wegen Geldstrafe: 43-Jähriger wird am Magdeburger Hauptbahnhof festgenommen

Am Freitag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg einen Mann. Es folgte eine kurzzeitige Festnahme.

Magdeburg (vs) - Am Freitag, den 18. März 2022, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg gegen 10.45 Uhr einen 43-jährigen Mann. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien

stellten die Bundespolizisten fest, dass der Deutsche per

Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stendal gesucht wurde.

Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Stendal bereits im Jahr 2017 wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 720 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Da er weder die Geldstrafe beglichen, noch sich dem Haftantritt gestellt hatte, erging Ende 2017

der Haftbefehl.

Die Bundespolizisten sprachen den Mann daraufhin die Festnahme

aus und nahmen ihn zunächst zur Dienststelle auf Bahnsteig 1 mit. Der Mann konnte die Geldstrafe begleichen und somit anschließend die Dienststelle wieder als freier Mann verlassen.