Wilde Verfolgungsjagd: 22-Jähriger bei Polizeikontrolle in Magdeburg unter Drogen

In der Nacht zum Dienstag, den 08. März 2022, entzieht sich ein unter Drogen stehender Autofahrer der Kontrolle in Magdeburg und baut einen Unfall.

Magdeburg (vs) - Wegen einer Polizeikontrolle auf der Salbker Chaussee in Magdeburg flüchtete ein junger Mann am Dienstagmorgen, den 08. März 2022, mit seinem Pkw. Gegen 01.30 Uhr wurden die Beamten auf den grünen VW Passat aufmerksam und beabsichtigten diesen im Rahmen einer Verkehrskontrolle anzuhalten. Als der junge Mann die Polizisten entdeckte, gab er jedoch Gas und flüchtete entlang der Salbker Chaussee in Richtung dem Stadtteil Ottersleben.

Laut Polizei Magdeburg bog er kurz hinter dem Magdeburger Ring plötzlich nach links in den Werner-von-Siemens-Ring ein und verunfallt auf der dortigen Verkehrsinsel. Der Pkw stieß frontal gegen einen Stein und kam zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, sprang aus der Beifahrertür und flüchtete fußläufig in Richtung des angrenzenden Supermarktes, wo er durch die nachfolgenden Beamten gestellt werden konnte.

Der bereits polizeilich bekannte 22-jährige Magdeburger war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Die erforderliche Blutprobenentnahme erfolgte im Zentralen Polizeigewahrsam in Magdeburg durch einen Arzt. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten außerdem mehrere Werkzeuge, welche auf den Diebstahl von Katalysatoren hindeuten.

Auch hatte der VW Passat ein gefälschtes Kennzeichen. Das Unfallfahrzeug sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Urkundenfälschung gegen den jungen Mann eingeleitet.