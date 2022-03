Wilde Verfolgungsjagd in Magdeburg: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Magdeburg (vs) - Über das gesamte Wochenende wurden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im gesamten Stadtgebiet Magdeburg vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. So sollte auch der Fahrzeugführer eines VW Multivan gegen 17.30 Uhr einer Kontrolle unterzogen und in einer Kontrollstelle der Polizei in der Schönebecker Straße zum Anhalten bewogen werden.

Doch statt seine Geschwindigkeit zu verringern und dem Anhalte-Zeichen der Polizeibeamten Folge zu leisten, entschloss sich der Fahrzeugführer, Gas zu geben und sich der Kontrolle zu entziehen. Mehrere Funkstreifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung des VW Multivan auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit weder auf Anhalte-Zeichen reagierte, noch Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nahm.

Während der Flucht, die sich über mehrere Kilometer im Stadtgebiet, u.a. über die Dodendorfer Straße, den Bierer Weg, den Fermersleber Weg, den Magdeburger Ring, der A2 und dem August-Bebel-Damm erstreckte, wurden mehrere rote Ampeln durch den VW Multivan überfahren und riskante Fahrmanöver durchgeführt, sodass auch andere Verkehrsteilnehmer hätten gefährdet werden können.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Auf dem August-Bebel-Damm konnte der Fahrzeugführer, ein 45-jähriger Magdeburger, letztendlich gestoppt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der bereits polizeibekannte 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Weiter schien der 45-jährige Magdeburger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen.

Während der Durchsuchung des Fahrzeuges sowie der Fahrzeuginsassen konnten zudem kleine Mengen Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Der 45-jährige Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen und die Fahrzeugschlüssel vom VW sichergestellt. In weiterer Folge wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 45-jährigen Magdeburger durchgeführt.

Da während der Flucht des 45-Jährigen mehrere rote Ampeln überfahren wurden und auch aufgrund seiner riskanten Fahrweise nicht auszuschließen ist, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, bittet die Magdeburger Polizei um ihre Mithilfe.

Verkehrsteilnehmer, welche durch die rücksichtslose Fahrweise des 45-jährigen VW Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich als Zeugen oder mögliche Geschädigte unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.