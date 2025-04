In Magdeburg-Rothensee haben Unbekannte mehr als 70 Autos beschädigt. Bei den meisten wurde der Lack zerkratzt, bei einigen die Reifen beschädigt.

Zerstörungswut in Magdeburg: Mehr als 70 Autos zerkratzt

Böse Überraschung an Ostern

In Magdeburg-Rothensee wurden mehr als 70 Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg. - Eine böse Überraschung haben zahlreiche Autobesitzer in Rothensee am Ostersonntag (20. April 2025) erlebt: An ihrem Auto waren teils lange und tiefe Kratzer im Lack zu sehen. Offenbar hatten ein Unbekannter oder mehrere Täter mit einem Schlüssel oder anderen spitzen Gegenstand augenscheinlich im Vorbeigehen die Kratzer hinterlassen.

Die Spur der Zerstörungswut zog sich durch mehrere Straßen wie etwa die Jersleber Straße, die Oebisfelder Straße und angrenzende Straßenzüge. Als die Polizei eintraf, um die ersten Beschädigungen aufzunehmen, meldeten sich immer mehr Betroffene. Allein das Aufnehmen der Schäden dauerte mehrere Stunden. Am Ende waren es mehr als 70 beschädigte Fahrzeuge. Bei einigen waren Reifen platt, die Mehrzahl jedoch war zerkratzt, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Zu den Sachbeschädigungen sucht die Magdeburger Polizei nunmehr nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

Mögliche Zeugen und noch nicht erfasste Geschädigte werden daher gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546 32 95 zu melden.