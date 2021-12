Zeugen gesucht: Dreiste Diebe stehlen zwei Fahrzeuge in Magdeburg 

Magdeburg (vs) - Die erste Meldung über ein entwendetes Fahrzeug im Bereich Buckau erhielten am Donnertsag die Magdeburger Beamten gegen 07.00 Uhr. Ein Mofa der Marke Kymco wurde am 07. Dezember 2021 gegen 22.00 Uhr vor dem Haus des 41-jährigen Besitzers abgestellt. Am 08. Dezember 2021 gegen 07.00 Uhr bemerkte dieser den Diebstahl.

Gegen 10.00 Uhr wurde die Polizei über ein weiteres entwendetes Fahrzeug informiert. Die 23-jährige Geschädigte teilte mit, dass ihr Moped gestohlen wurde. Das Fahrzeug hatte sie am 07. Dezember 2021 gegen 19.30 Uhr in einer Straße in Stadtteil Leipziger Straße geparkt. Die Polizei leitete in beiden Fällen Fahndungsmaßnahmen sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.