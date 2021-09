Zeugen gesucht: Unbekannte Täter stehlen Werkzeug und Fernseher aus Magdeburger Werkstatt 

Am Sonntag gegen 10:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in eine Werkstatt mit angrenzendem Lager, im Stadtteil Lemsdorf eingebrochen wurde.

Magdeburg (vs) - Zwischen dem 18. September, 19:30 Uhr und dem 19. September, 10:45 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt in Magdeburg ein und entwendete diverse Werkzeuge und einen Fernseher.

Am Sonntag gegen 10:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in eine Werkstatt mit angrenzendem Lager, im Stadtteil Lemsdorf eingebrochen wurde. Die unbekannte Täterschaft soll mehrere Werkzeuge sowie einen Fernseher im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags entwendet haben.

Die Polizei sicherte Spuren, welche sich in der Auswertung befinden. Weiterhin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.