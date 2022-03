Zeugen gesucht: Zwei Motorräder in Magdeburg gestohlen

In Magdeburg wurde zwei Krafträder gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zwei Krafträder wurde in Magdeburg gestohlen.

Magdeburg (vs) - Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum 11. März 2022, 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr, ein in Magdeburg an der Walther-Rathenau-Straße 43 abgestelltes Motorrad „Suzuki GSX- R1000“ entwendet, wie die Polizei Magdeburg mitteilt.

Weiterhin wurde ein Motorrad „KTM 690 SMC R“ im Zeitraum 10. März 2022 bis 11. März 2022 im „Quittenweg“ entwendet. Bisher gibt es noch keine bekannten Täterhinweise.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.