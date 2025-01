An einer Grundschule in Magdeburg kam es zu einem Polizeieinsatz.

Magdeburg - Einen Polizeieinsatz gab es am Mittwoch, 15. Januar 2024, gegen 14 Uhr an der Grundschule Am Kannenstieg im Norden Magdeburgs. Wie ein Polizeisprecher auf Volksstimme-Anfrage mitteilte, waren mehrere Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht zu der Schule an der Pablo-Picasso-Straße geeilt.

Zuvor hatte eine Zeugin gemeldet, dass sich ein Mann mit einem Schwert in die Einrichtung begeben haben soll. Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass keine Gefahr bestand. Denn es habe sich lediglich um einen Vater gehandelt, der sein Kind mit einem Holzspielzeug abgeholt hatte, wie der Sprecher weiter erklärt, so dass Entwarnung gegeben werden konnte.