Ein 36-Jähriger, der in einem Zug rauchen wollte, ist von Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Magdeburg festgenommen worden.

Magdeburg. - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei am Freitag durch Zufall ins Netz gegangen. Wie die Bundespolizei berichtet, war der Mann in einem Intercity-Express von Köln in Richtung Berlin aufgefallen, weil er dort rauchen wollte.

Der Zugbegleiter habe ihm daraufhin die Weiterfahrt verboten und die Polizei informiert, schildert diese das Geschehen. Im Hauptbahnhof Magdeburg habe eine Streife der Bundespolizei den Mann in Empfang genommen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige per Haftbefehl gesuchte wurde.

Wegen des Erschleichens von Leistungen hatte ihn das Amtsgericht Frankfurt am Main im Juli 2025 zu einer Geldstrafe von 375 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 25 Tagen Haft verurteilt. Weder zahlte der Mann den Betrag vollständig, noch stellte er sich dem Strafantritt.

Weil er den Betrag von 360 Euro, um die Haft nun nach seiner Festnahme in Magdeburg, abermals nicht aufbringen konnte, wurde der Österreicher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.