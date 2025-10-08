Weil er ein gefälschtes Deutschlandticket nutzte, ist der Polizei ein mutmaßlicher Brandstifter, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde, ins Netz gegangen.

Durch ein falsches Deutschlandticket ist in Magdeburg ein per Haftbefehl gesuchter Russe aufgeflogen.

Magdeburg. - Durch ein manipuliertes Deutschlandticket ist am Dienstagmittag der Polizei in Magdeburg ein Russe ins Netz gegangen, der per europäischem Haftbefehl gesucht wurde.

Demnach war der 29-Jährige in einer Regionalbahn von Magdeburg nach Biederitz unterwegs. Bei der Fahrscheinkontrolle habe der Kontrolleur eine Manipulation am Ticket festgestellt und daraufhin die Bundespolizei informiert.

Russe wird wegen Brandstiftung per europäischen Haftbefehl gesucht

Der verdächtige Reisende verließ die Bahn jedoch in Biederitz und nutzte den bereitstehenden Schienenersatzverkehr in Richtung Möser, so die Polizei zum Hergang der Festnahme.

Aufgrund der Personenbeschreibung habe der Mann gestellt werden können. Bei der Überprüfung seiner Personalien habe sich dann herausgestellt, dass der russische Staatsangehörige wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung per Haftbefehl gesucht wurde.

Er sei daraufhin festgenommen worden. Die informierte Landespolizei übernahm den Gesuchten und führte ihn einen Tag später einem zuständigen Richter beim Amtsgericht Magdeburg vor, der die Untersuchungshaft bestätigte.