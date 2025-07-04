Der 1. FC Magdeburg testet am Donnerstag gegen Eintracht Braunschweig. Zuschauer sind nicht zugelassen, aber wir zeigen die Partie kostenlos im Livestream.

Magdeburg/DUR – Der 1. FC Magdeburg nutzt die anstehende Länderspielpause einmal mehr für ein Testspiel. Am Donnerstag (9. Oktober) wird an der heimischen Avnet Arena gegen den Zweitliga-Rivalen Eintracht Braunschweig gespielt.

Anstoß ist um 14 Uhr auf Platz 1 hinter der Arena, Zuschauer sind beim Formtest nicht erlaubt. Aber die gute Nachricht für Fans: Wir zeigen die Partie an dieser Stelle kostenlos im kommentierten Livestream. Kommentator ist Torsten Grundmann.

Beide Teams ein aktuell eine schlimme Formkrise. Der FCM verlor gleich sechs Partien in Serie und ist aktuell Tabellenletzter in der 2. Bundesliga. Braunschweig ging zuletzt viermal in Folge als Verlierer vom Platz und rutschte auf Rang 15 ab.

An die Avnet-Arena haben die Gäste aus Niedersachsen aber noch gute Erinnerung. Im ersten Saisonspiel war die Eintracht beim FCM zu Gast und gewann in Unterzahl durch ein spätes Tor mit 1:0.

