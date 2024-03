k5e9Q7ijF8dvm66u75eAu2c-L7c

Wegen gefährlicher Körperverletzung sitzt ein 19-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte, war es am Donnerstag (7. März 2024) gegen 07.30 Uhr in einer Wohnung in der Georg-Singer-Straße nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter von 19 und 23 Jahren.

Der 19-Jährige steht hierbei im Verdacht, den 23-Jährigen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand am Rücken verletzt zu haben. Die Polizei nahm den 19-Jährigen am Tatort vorläufig fest, während der 23-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen wurde. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Am Freitag (8. März 2024) stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den 19-Jährigen, woraufhin ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn erlassen und er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.