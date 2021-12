Zwei Autos in Magdeburg entwendet

Magdeburg - Zwei Autodiebstähle meldet die Polizei in Magdeburg. Im Zeitraum vom 29. Dezember 2021, 18 Uhr, bis 30. Dezember 2021, 16.20 Uhr, wurde in der Goethestraße ein Pkw VW Amarok V6 in der Farbe Blau mit Fahrradträger am Heck entwendet. Zudem wurde am 30. Dezember 2021 zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr vom in der Innenstadt gelegenen Parkplatz Schleinufer/Ecke Johannisbergstraße ein dort geparkter Pkw BMW 560L der 5er-Reihe in der Farbe Grau gestohlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546 - 3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.