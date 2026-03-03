Nach der blutigen Auseinandersetzung vor einem Wohnblock in Querfurt, bei der ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden war, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen im Blick. Warum es nun auf Hilfe aus der Bevölkerung ankommt.

Nach Messerangriff auf 20-Jährigen in Querfurt: Diese Spur verfolgt die Polizei

Querfurt. – Nach der blutigen Tat in der vergangenen Woche, bei der ein 20-Jähriger mit Stichen in Querfurt lebensbedrohlich verletzt worden war, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Wie nun bekannt wurde, konnten die Beamten einen Tatverdächtigen ausfindig machen.