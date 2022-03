Bahnschranke öffnet nicht mehr: Unbekannte Täter stehlen Kabel in der Börde

Weil unbekannte Täter das Stromkabel einer Bahnanlage in Remkersleben im Landkreis Börde gestohlen haben, öffneten sich die Schranken nicht mehr. Dies führte zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Remkersleben (vs) - Weil die Bahnschranke an der B 246a bei Remkersleben (Ortsteil von Wanzleben-Börde) sich am Montag (28. März) nicht mehr öffnete, meldeten dies mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, fiel bei der Kontrolle der Schrankenanlage mit einem Miterbeiter der Regionalbahn auf, dass die Stromkabel fehlten, welche für den Betrieb der Anlage notwendig sind.

Unbekannte Täter haben die Stromkabel abgetrennt und mitgenommen. Die geschlossenen Schranken führten zur Einschränkung und Behinderung des Straßenverkehrs. Foto: Polizeirevier Börde

Unbekannte Täter hatten diese abgetrennt und mitgenommen. Die geschlossenen Schranken führten zur Einschränkung und Behinderung des Straßenverkehrs. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.