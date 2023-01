Dieseldiebe schlagen in Oschersleben zu

Unbekannte haben in der Nachtzum 24. Januar in Oschersleben einen Lkw angezapft. zudem raubten sie auch noch eine Lagerhalle leer.

Oschersleben - vs

Dieseldiebe haben vermutlich in der Nacht zum Dienstag in Oschersleben zugeschlagen. Wie ein Polizeisprecher gestern mitteilte, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, sich an einem Lkw, der in der Breitscheidstraße geparkt war, zu schaffen gemacht.

Zunächst versuchten sie offenbar die Kennzeichentafeln von der Sattelzugmaschine zu stehlen. Weiterhin wurde die Fahrerkabine beschädigt und aus den Tanks bis zu 300 Liter Diesel abgezapft.

Anschließend brachen die Täter auch noch in eine angrenzende Lagerhalle ein. Hier ließen sie noch diverse Gartenwerkzeuge mitgehen. Die Spurensicherung war vor Ort und konnte erste Hinweise sammeln.