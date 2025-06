Die Feuerwehr von Osterweddingen rückt zum Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Was passiert ist.

Brand in Osterweddingen

Nachteinsatz: In Osterweddingen musste die Feuerwehr in der Nacht zu gestern zu einem Kellerbrand ausrücken.

Osterweddingen. - Die Freiwillige Feuerwehr Osterweddingen wurde in der Nacht zum 18. Juni 2025 gegen 2.30 Uhr alarmiert und zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Osterweddingen gerufen.

Das Feuer ging von einem Abteil des Gemeinschaftskellers aus. Vor Ort bestätigte sich das Alarmstichwort, so die Feuerwehr. Ein Kellerabteil brannte.

Nachdem klar war, dass alle Bewohner das Haus verlassen hatten, rückten die Kameraden des Angriffstrupps unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Schon nach kurzer Zeit vermeldeten sie einen Erfolg, Das Feuer konnte gelöscht werden.

Die Kontrolle mittels einer Wärmebildkamera zeigte allerdings noch einige Glutnester auf. Auch diese konnten zügig abgelöscht werden.

Nachdem der Angriffstrupp „Feuer aus“ melden konnte, ging ein zweiter Trupp unter Atemschutz und mit Gasmessgerät zur Kontrolle der Wohnungen vor. Diese Kameraden öffneten alle Fenster zur natürlichen Durchlüftung. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurden alle Wohnungen hinsichtlich einer eingetretenen Schadstoffbelastung überprüft. Im Anschluss konnten alle Mieter nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Genaue Angaben zur Brandursache könne noch nicht gemacht werden, so die Feuerwehr. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.