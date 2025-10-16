Unbekannte haben in Völpke einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten anschließend mit ihrer Beute flüchten.

Völpke. - In der Nacht zu Donnerstag ist in der Ernst-Thälmann-Straße in Völpke (Landkreis Börde) ein Geldautomat gesprengt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und zerstörten dann den Automaten mithilfe eines bisher nicht näher bekannten Sprengmittels.

Nach Sprengung des Geldautomaten: Täter flüchten mit Bargeld

Nachdem sie das Bargeld entwendet hatten, flüchteten die Täter in Richtung Barneberg/Helmstedt - vermutlich mit einem hochmotorisierten, lautstarken Fahrzeug, so die Polizei weiter.

Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Zur Höhe des geklauten Bargeldes liegen keine Angaben vor.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen und/oder auf die mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/5461010 zu melden.