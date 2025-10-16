In Völpke im Landkreis Börde sprengen unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Sparkasse und hinterlassen eine Spur der Verwüstung.

Völpke – Die Sparkassenfiliale in Völpke im Landkreis Börde ist am Donnerstag, 16. Oktober, Ziel von Kriminellen geworden. In den frühen Morgenstunden, gegen 4.17 Uhr, wurde dort von noch unbekannten Tätern ein Bankautomat gesprengt, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt. Das Bankgebäude ist dabei sichtbar in Mitleidenschaft gezogen worden.