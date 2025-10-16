weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Gebäude schwer beschädigt: Geldautomat in Völpker Sparkasse gesprengt: Täter fliehen mit Bargeld

In Völpke im Landkreis Börde sprengen unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Sparkasse und hinterlassen eine Spur der Verwüstung.

Von Till Frieling Aktualisiert: 16.10.2025, 16:54
Die Polizei ermittelt noch zum genauen Tathergang.
Die Polizei ermittelt noch zum genauen Tathergang. Foto: Sebastian Weigler

Völpke – Die Sparkassenfiliale in Völpke im Landkreis Börde ist am Donnerstag, 16. Oktober, Ziel von Kriminellen geworden. In den frühen Morgenstunden, gegen 4.17 Uhr, wurde dort von noch unbekannten Tätern ein Bankautomat gesprengt, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt. Das Bankgebäude ist dabei sichtbar in Mitleidenschaft gezogen worden.