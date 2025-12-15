Ein 33-Jähriger ist in Oschersleben betrunken hinterm Steuer erwischt worden. Auf der Polizeidienststelle sorgte er für weiteren Ärger.

Ein betrunkener Autofahrer hat in Oschersleben Polizisten beleidigt und ein Hakenkreuz auf das Protokoll gemalt.

Oschersleben/VS. - Mit überhöhter Geschwindigkeit und mehreren Überholmanövern hat ein 33-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 20.35 Uhr in Oschersleben in der Bleicherstraße auf sich aufmerksam gemacht, teilt die Polizei mit.

Bei der anschließenden Kontrolle sei bei dem 33-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt worden. Einen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer allerdings ab. Auch eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, heißt es dazu weiter.

Betrunkener Autofahrer zeichnet Hakenkreuz auf Protokoll

Der Fahrer sei daraufhin auf die Polizeidienststelle gebracht worden, wo er begann, die Beamten zu beleidigen. Als die Polizeibeamten für eine angeordnete Blutprobenentnahme die Protokolle fertigten und dem 33-Jährigen vorlegten, zeichnete dieser ein Hakenkreuz auf das Protokoll.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.