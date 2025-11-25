Die Polizei hat in Großalsleben einen Motorradfahrer kontrolliert, der durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war.

Großalsleben. – Die Polizei hat am späten Montagabend auf einem Feldweg nahe Großalsleben (Landkreis Börde) einen stark betrunkenen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Demnach war der 36-Jährige durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen, so die Polizei, die den Mann daraufhin kontrollierte. Zu Recht, wie sich herausstellte. Denn der freiwillige Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,86 Promille angezeigt.

Betrunkener Motorradfahrer in der Börde ohne Führerschein

Und als sei das noch nicht genug, war der 36-Jährige demnach nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Zudem waren an dem Motorrad keine Kennzeichen angebracht.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.