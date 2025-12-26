Bei einem frontalen Zusammenstoß auf der B246a bei Wanzleben ist an Heiligabend eine 82 Jahre alte Frau noch an der Unfallstelle gestorben. Weitere Insassen wurden verletzt.

Trotz Reanimation: Frau stirbt noch an Unfallstelle auf B246a bei Wanzleben

Nach einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos auf der B246a zwischen Remkersleben und Wanzleben verstarb eine Frau noch an der Unfallstelle.

Remkersleben. - Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B246a bei Wanzleben ist an Heiligabend eine 82 Jahre alte Autofahrerin noch an der Unfallstelle gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 76 Jahre alter Mann auf der B246a mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und zunächst seitlich mit zwei Autos kollidiert. Daraufhin sei der 76-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der 82-Jährigen zusammengestoßen.

Tödlicher Unfall an Heiligabend bei Wanzleben: Frau stirbt noch an Unfallstelle

Die 82-jährige Insassin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb, erklärte die Polizei.

In ihrem Wagen befanden sich noch zwei weitere Insassen im Alter von 92 und 58 Jahren. Sie wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden. Der Unfallwagen geriet in Brand und brannte vollständig aus.

Der 76-jährige Unfallverursacher wurde laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden Autos, mit denen der Unfallversursacher zuerst zusammengestoßen war, blieben unverletzt. Wegen der Bergungsmaßnahmen war die B246a für rund sechs Stunden voll gesperrt.