Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B246a ist eine 82-Jährige an Heiligabend gestorben. Wie es zu dem Unfall nahe Wanzleben kam.

Eine 82-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. (Symbolbild)

Wanzleben - Bei einem Verkehrsunfall nahe Wanzleben (Landkreis Börde) ist an Heiligabend eine 82-jährige Frau gestorben. Ein 76 Jahre alter Mann war auf der B246a mit seinem Auto zuvor in den Gegenverkehr geraten und zunächst seitlich mit zwei Pkw kollidiert, wie die Polizei mitteilte. In weiterer Folge sei der 76-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der 82-Jährigen zusammengestoßen.

„Die 82-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, so dass sie trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb“, hieß es. Die 92- und 58-jährigen Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch Rettungskräfte befreit werden. Das Auto geriet in Brand und brannte vollständig aus.

Der 76-jährige Unfallverursacher wurde den Angaben zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführer der beiden Autos bei den seitlichen Zusammenstößen blieben unverletzt. Wegen der Bergungsmaßnahmen war die B246a für rund sechs Stunden voll gesperrt.