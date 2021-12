Radlader stößt frontal mit Lkw zusammen - ein Toter

Unfall steht in Leuchtschrift auf dem Dach eines Fahrzeuges.

Kirchberg/dpa - Ein 81 Jahre alter Mann ist in Kirchberg (Landkreis Zwickau) mit einem Radlader frontal gegen einen Lkw gestoßen und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Dienstag noch in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen schweren Verletzungen. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach den Angaben vom Mittwoch hatte der 81-Jährige den Lastwagen beim Linksabbiegen übersehen.